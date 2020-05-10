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Декоративный камень в Перми | Kamastone

Производство и продажа декоративного камня

Декоративный искусственный камень и кирпич для фасада и интерьера в наличии и под заказ можно купить в Перми или заказать доставку по России

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  • Сезонная акция на фасадный камень и брусчатку: Закажите товар до 15.04.2020 - объем от 30м2 - скидка 15%. Предоплата 70%

    Бонус - бесплатное хранение камня до 10.05.2020г.

  • **** ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 20м2 декоративного камня СКИДКА до 15%. Подробности по тел. +7 952 657-04-73, +7 992 207-67-67

  • **** ВСЁ по 300 руб / м2 **** ВИЗАНТИЯ арт.6711 (5,17 м2) , арт.6691 (1,41 м2). /
    НИКОЛЬСКИЙ арт.6701(0,6 м2) , арт.6781(1,2 м2) . /
    КАИР арт.6741(3,96 м2) , арт.3141(5,28 м2) , арт.3161(4,62 м2). / BRICK STILE арт.6671 (2,04 м2) , арт.6681 (2,04 м2) , арт.1071 (8,84 м2). / MOON STILE арт.1071 (3,4 м2). /
    ДЕКОРЫ ЯПОНИЯ 4,08 м2 . / АФГАНСКИЙ арт.1021 (10,5 м2). / САЯНЫ арт.1021 (3,55 м2). /

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  • Россия, г. Пермь, Кировоградская, 38Б
  • 8952-657-04-73
  • 8992 207-67-67
  • kamastone@mail.ru

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