Производство и продажа декоративного камня

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ВИЗАНТИЯ арт.6711 (5,17 м2) , арт.6691 (1,41 м2). /
НИКОЛЬСКИЙ арт.6701(0,6 м2) , арт.6781(1,2 м2) . /
КАИР арт.6741(3,96 м2) , арт.3141(5,28 м2) , арт.3161(4,62 м2). / BRICK STILE арт.6671 (2,04 м2) , арт.6681 (2,04 м2) , арт.1071 (8,84 м2). / MOON STILE арт.1071 (3,4 м2). /
ДЕКОРЫ ЯПОНИЯ 4,08 м2 . / АФГАНСКИЙ арт.1021 (10,5 м2). / САЯНЫ арт.1021 (3,55 м2). /
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