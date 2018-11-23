﻿

Каталог продукции

Категории

Магазины


  • 3Д Панель Шелк «под покраску» гипс (Волна)
    3Д Панель Шелк «под покраску» гипс (Волна)
    1 120 руб/м2
    Гипс 1 120 руб/м2

    Рекомендуется красить после укладки в любой цвет на Ваш вкус

    Панель 3D Шелк (1011) натур.- неокрашенный - 600/600/28мм гипс

  • Brick stile микс 6671 гипс , 6672 бетон, декоративный кирпич
    Brick stile микс 6671 гипс , 6672 бетон, декоративный кирпич
    от 765 руб/м2
    гипс 765 руб/м2
    бетон 825 руб/м2

    Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней

    Кирпич дек. Brick stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68)

    (0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)

    микс: беж. 76%, желт. 12%, кор. 12%

  • Brick stile микс 6681 гипс , 6682 бетон, декоративный кирпич
    Brick stile микс 6681 гипс , 6682 бетон, декоративный кирпич
    от 765 руб/м2
    гипс 765 руб/м2
    бетон 825 руб/м2

    Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней

    Кирпич дек. Brick stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68)

    (0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)

    микс: серо-бел./сер./темно-сер. поровну

  • Brick stile 0931 гипс, 0932 бетон, белый, декоративный кирпич
    Brick stile 0931 гипс, 0932 бетон, белый, декоративный кирпич
    от 765 руб/м2
    Гипс 765 руб/м2
    Бетон 825 руб/м2

    Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней

    Кирпич дек. Brick stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68)

    (0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)

  • Brick stile 1051 супербелый, декоративный кирпич / Декор Розы 1721 Гипс
    Brick stile 1051 супербелый, декоративный кирпич / Декор Розы 1721 Гипс
    от 885 руб/м2
    Brick stile 1051 гипс 885 руб/м2
    Декор Розы 1721 гипс 70 руб
    Brick stile 1052 бетон 945 руб/м2

    Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней

    Кирпич дек. Brick stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68) арт. 1051 гипс, 1052 бетон

    (0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)

    Декор Розы 232/118 мм арт. 1721 гипс

  • Brick stile 1051/1052, супербелый, кирпич /Бордюр Гирлянда 1721/1722, гипс/бетон
    Brick stile 1051/1052, супербелый, кирпич /Бордюр Гирлянда 1721/1722, гипс/бетон
    от 885 руб/м2
    Brick stile 1051 гипс кирпич 885 руб/м2
    Brick stile 1052 бетон кирпич 945 руб/м2
    Бордюр Гирлянда 1721 гипс 40 руб
    Бордюр Гирлянда 1722 бетон 50 руб

    Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней

    Кирпич дек. Brick stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68)

    (0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)

    Бордюр Гирлянда 250/36/14мм

  • Brick stile 1051/1052, супербелый, дек. кирпич, Декор Вязь 1721/1722 гипс/бетон
    Brick stile 1051/1052, супербелый, дек. кирпич, Декор Вязь 1721/1722 гипс/бетон
    от 885 руб/м2
    Brick stile кирпич гипс 885 руб/м2
    Декор Вязь 1721 40 руб
    Brick stile кирпич бетон 945 руб/м2

    Гипс - для укладки внутри помещений

    Бетон - для укладки снаружи и внутри помещений

    Кирпич дек. Brick stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68)

    (0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)

    Декор Вязь 250/69/9мм

  • Brick stile 1051/1052, супербелый, кирпич декоративный, гипс/бетон
    Brick stile 1051/1052, супербелый, кирпич декоративный, гипс/бетон
    от 885 руб/м2
    Brick stile 1051 гипс 885 руб/м2
    Brick stile 1052 бетон 945 руб/м2

    Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней

    Кирпич дек. Brick stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68)

    (0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)

  • Brick stile 1691 гипс декоративный кирпич / Декоры Япония 1701 гипс
    Brick stile 1691 гипс декоративный кирпич / Декоры Япония 1701 гипс
    от 885 руб/м2
    Brick stile 1691 гипс 885 руб/м2
    Декор Япония 1701/1, 2, 3, 4, 5 гипс 40 руб
    Brick stile 1692 бетон 945 руб/м2
    Декор Япония 1702/1, 2, 3, 4, 5 бетон 50 руб

    Гипс - для укладки внутри помещений арт. 1691, 1701

    Бетон - для укладки снаружи и внутри помещений арт. 1692, 1702

    Кирпич дек. Brick stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68)

    (0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)

    Декор Япония 250/69/9мм

  • Brick stile микс 1391/1421/1481 гипс, 1392/1422/1482 бетон, декоративный кирпич
    Brick stile микс 1391/1421/1481 гипс, 1392/1422/1482 бетон, декоративный кирпич
    от 885 руб/м2
    Brick stile 1391 гипс 885 руб/м2
    Brick stile 1421 гипс 885 руб/м2
    Brick stile 1481 гипс 885 руб/м2
    Brick stile 1392 бетон 945 руб/м2
    Brick stile 1422 бетон 945 руб/м2

    Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней

    Кирпич дек. Brick stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68) арт. 1481 горчичный, 1421 коричневый, 1391 пестрый

    (0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)

  • Brick stile микс 1401/1411 гипс, 1402/1412 бетон, декоративный кирпич
    Brick stile микс 1401/1411 гипс, 1402/1412 бетон, декоративный кирпич
    от 885 руб/м2
    Brick stile 1401 гипс 885 руб/м2
    Brick stile 1411 гипс 885 руб/м2
    Brick stile 1402 бетон 945 руб/м2
    Brick stile 1412 бетон 945 руб/м2

    Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней

    Кирпич дек. Brick stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68) арт. 1401 пестрый, арт. 1411 коричневый

    (0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)

  • Brick stile микс 1461/1431 гипс, 1462/1431 бетон, декоративный кирпич
    Brick stile микс 1461/1431 гипс, 1462/1431 бетон, декоративный кирпич
    от 885 руб/м2
    Brick stile 1431 гипс 885 руб/м2
    Brick stile 1461 гипс 885 руб/м2
    Brick stile 1432 бетон 945 руб/м2
    Brick stile 1462 бетон 945 руб/м2

    Гипс - для укладки внутри помещений, бетон - для укладки снаружи и внутри помещений

    Кирпич дек. Brick stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68) арт 1461 темно-серый, 1431 белый с серым

    (0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)

  • Brick stile, 1281/1282, гипс/бетон, декоративный кирпич
    Brick stile, 1281/1282, гипс/бетон, декоративный кирпич
    от 885 руб/м2
    Brick stile, 1281, гипс 885 руб/м2
    Brick stile, 1282, бетон 945 руб/м2

    Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней

    Кирпич дек. Brick stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68)

    (0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)

  • Brick stile, 3861/3862, гипс/бетон, декоративный кирпич
    Brick stile, 3861/3862, гипс/бетон, декоративный кирпич
    от 885 руб/м2
    Brick stile 3861 гипс 885 руб/м2
    Brick stile 3862 бетон 945 руб/м2

    Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней

    Кирпич дек. Brick stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68)

    (0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)

  • Brick stile, 3871/3872, гипс/бетон, декоративный кирпич
    Brick stile, 3871/3872, гипс/бетон, декоративный кирпич
    от 885 руб/м2
    Brick stile 3871 гипс 885 руб/м2
    Brick stile 3872 бетон 945 руб/м2

    Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней

    Кирпич дек. Brick stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68)

    (0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)

  • Brick stile, Moon stile, микс 1871/1891 гипс, 1872/1892 бетон, декоративный кирпич
    Brick stile, Moon stile, микс 1871/1891 гипс, 1872/1892 бетон, декоративный кирпич
    от 885 руб/м2
    Brick stile 1871 гипс 885 руб/м2
    Brick stile 1891 гипс 885 руб/м2
    Moon stile 1871 гипс 885 руб/м2
    Moon stile 1891 гипс 885 руб/м2
    Brick stile 1872 бетон 945 руб/м2

    Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней

    Кирпич дек. Brick stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68)

    (0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)

    Кирпич дек. Moon stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68)

    (0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)

  • Moon stile , Brick stile микс 1871/1891, декор. кирпич с декорами Вязь 1871, 1891, 1901
    Moon stile , Brick stile микс 1871/1891, декор. кирпич с декорами Вязь 1871, 1891, 1901
    от 885 руб/м2
    Moon stile 1871 гипс 885 руб/м2
    Brick stile 1871 гипс 885 руб/м2
    Moon stile 1891 гипс 885 руб/м2
    Brick stile 1891 гипс 885 руб/м2
    Moon stile 1872 бетон 945 руб/м2

    Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней

    Кирпич дек. Brick stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68) арт. 1871, 1891 гипс, арт. 1872, 1892 бетон

    Кирпич дек. Moon stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68) арт. 1871, 1891 гипс, арт. 1872, 1892 бетон

    (0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)

    Декор Вязь 250/69/9мм 1871, 1891, 1901 гипс, 1872, 1892 бетон

  • Moon stile 0931 гипс, 0932 бетон, белый, плитка под кирпич
    Moon stile 0931 гипс, 0932 бетон, белый, плитка под кирпич
    от 765 руб/м2
    Гипс 765 руб/м2
    Бетон 825 руб/м2

    Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней

    Кирпич дек. Moon stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68)

    (0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)

    Узорчатая фактура

  • Moon stile 2981 гипс, 2982 бетон, декоративный кирпич
    Moon stile 2981 гипс, 2982 бетон, декоративный кирпич
    от 885 руб/м2
    гипс 885 руб/м2
    бетон 945 руб/м2

    Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней

    Кирпич дек. Moon stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68)

    (0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке) Узорчатая фактура, золотисто-жемчужные перламутровые переливы

  • Moon stile микс 2611 гипс, 2612 бетон, плитка под кирпич
    Moon stile микс 2611 гипс, 2612 бетон, плитка под кирпич
    от 885 руб/м2
    гипс 885 руб/м2
    бетон 945 руб/м2

    Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней

    Кирпич дек. Moon stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68)

    (0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)

    Узорчатая фактура, микс из четырех цветов: бел/сер/зел/кор поровну

  • Moon stile, 1281/1282, гипс/бетон, плитка под кирпич
    Moon stile, 1281/1282, гипс/бетон, плитка под кирпич
    от 885 руб/м2
    Moon stile 1281 гипс 885 руб/м2
    Moon stile 1282 бетон 945 руб/м2

    Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней

    Кирпич дек. Moon stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68)

    (0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)

    Узорчатая фактура

  • Moon stile, 3111/3112, гипс/бетон, плитка под кирпич
    Moon stile, 3111/3112, гипс/бетон, плитка под кирпич
    от 885 руб/м2
    Moon stile 3111 гипс 885 руб/м2
    Moon stile 3112 бетон 945 руб/м2

    Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней

    Кирпич дек. Moon stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68)

    (0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)

    Узорчатая фактура, золотисто-перламутровые переливы

  • Moon stile, плитка под кирпич, Бордюр Гирлянда, 1071/1072, гипс/бетон
    Moon stile, плитка под кирпич, Бордюр Гирлянда, 1071/1072, гипс/бетон
    от 765 руб/м2
    Moon stile 1071 гипс 765 руб/м2
    Moon stile 1072 бетон 825 руб/м2
    Бордюр Гирлянда 1071 гипс 40 руб
    Бордюр Гирлянда 1072 бетон 50 руб

    Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней

    Кирпич дек. Moon stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68)

    (0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)

    Узорчатая фактура

    Бордюр Гирлянда 250/36/14мм

  • Акция! Комплект полиуретановых форм для декоративного камня
    Акция! Комплект полиуретановых форм для декоративного камня
    от 10 000 руб
    Комплект форм со скидкой 10% 10 000 руб
    Комплект форм со скидкой 15% 15 000 руб

    Комплект форм полиуретановых для изготовления декоративного камня из гипса и бетона. Состав комплекта определяет покупатель. При стоимости комплекта от 10 000 руб. предоставляется скидка 10%, от 15 000 руб, - скидка 15%

  • Россия, г. Пермь, Кировоградская, 38Б
  • 8952-657-04-73
  • 8992 207-67-67
  • kamastone@mail.ru

Товар добавлен в корзину. Теперь можете перейти в корзину для оплаты, либо продолжить покупки.

Перейти в корзину

Корзина

В корзине пока ничего нет.

Чтобы добавить товар в корзину, перейдите в каталог, выберите подходящий товар и нажмите на кнопку "В корзину"

Наименование товара
Вариант
Количество
Итого
Наименование товара
Вариант
р.
Количество
шт.
Итого
р.
Оформить заказ