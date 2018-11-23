Каталог продукции

|гипс
|765 руб/м2
|бетон
|825 руб/м2
Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней
Кирпич дек. Brick stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68)
(0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)
микс: беж. 76%, желт. 12%, кор. 12%
|гипс
|765 руб/м2
|бетон
|825 руб/м2
Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней
Кирпич дек. Brick stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68)
(0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)
микс: серо-бел./сер./темно-сер. поровну
|Brick stile 1051 гипс
|885 руб/м2
|Декор Розы 1721 гипс
|70 руб
|Brick stile 1052 бетон
|945 руб/м2
Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней
Кирпич дек. Brick stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68) арт. 1051 гипс, 1052 бетон
(0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)
Декор Розы 232/118 мм арт. 1721 гипс
|Brick stile 1051 гипс кирпич
|885 руб/м2
|Brick stile 1052 бетон кирпич
|945 руб/м2
|Бордюр Гирлянда 1721 гипс
|40 руб
|Бордюр Гирлянда 1722 бетон
|50 руб
Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней
Кирпич дек. Brick stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68)
(0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)
Бордюр Гирлянда 250/36/14мм
|Brick stile кирпич гипс
|885 руб/м2
|Декор Вязь 1721
|40 руб
|Brick stile кирпич бетон
|945 руб/м2
Гипс - для укладки внутри помещений
Бетон - для укладки снаружи и внутри помещений
Кирпич дек. Brick stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68)
(0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)
Декор Вязь 250/69/9мм
|Brick stile 1051 гипс
|885 руб/м2
|Brick stile 1052 бетон
|945 руб/м2
Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней
Кирпич дек. Brick stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68)
(0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)
|Brick stile 1691 гипс
|885 руб/м2
|Декор Япония 1701/1, 2, 3, 4, 5 гипс
|40 руб
|Brick stile 1692 бетон
|945 руб/м2
|Декор Япония 1702/1, 2, 3, 4, 5 бетон
|50 руб
Гипс - для укладки внутри помещений арт. 1691, 1701
Бетон - для укладки снаружи и внутри помещений арт. 1692, 1702
Кирпич дек. Brick stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68)
(0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)
Декор Япония 250/69/9мм
|Brick stile 1391 гипс
|885 руб/м2
|Brick stile 1421 гипс
|885 руб/м2
|Brick stile 1481 гипс
|885 руб/м2
|Brick stile 1392 бетон
|945 руб/м2
|Brick stile 1422 бетон
|945 руб/м2
Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней
Кирпич дек. Brick stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68) арт. 1481 горчичный, 1421 коричневый, 1391 пестрый
(0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)
|Brick stile 1401 гипс
|885 руб/м2
|Brick stile 1411 гипс
|885 руб/м2
|Brick stile 1402 бетон
|945 руб/м2
|Brick stile 1412 бетон
|945 руб/м2
Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней
Кирпич дек. Brick stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68) арт. 1401 пестрый, арт. 1411 коричневый
(0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)
|Brick stile 1431 гипс
|885 руб/м2
|Brick stile 1461 гипс
|885 руб/м2
|Brick stile 1432 бетон
|945 руб/м2
|Brick stile 1462 бетон
|945 руб/м2
Гипс - для укладки внутри помещений, бетон - для укладки снаружи и внутри помещений
Кирпич дек. Brick stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68) арт 1461 темно-серый, 1431 белый с серым
(0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)
|Brick stile, 1281, гипс
|885 руб/м2
|Brick stile, 1282, бетон
|945 руб/м2
Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней
Кирпич дек. Brick stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68)
(0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)
|Brick stile 3861 гипс
|885 руб/м2
|Brick stile 3862 бетон
|945 руб/м2
Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней
Кирпич дек. Brick stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68)
(0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)
|Brick stile 3871 гипс
|885 руб/м2
|Brick stile 3872 бетон
|945 руб/м2
Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней
Кирпич дек. Brick stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68)
(0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)
|Brick stile 1871 гипс
|885 руб/м2
|Brick stile 1891 гипс
|885 руб/м2
|Moon stile 1871 гипс
|885 руб/м2
|Moon stile 1891 гипс
|885 руб/м2
|Brick stile 1872 бетон
|945 руб/м2
Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней
Кирпич дек. Brick stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68)
(0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)
Кирпич дек. Moon stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68)
(0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)
|Moon stile 1871 гипс
|885 руб/м2
|Brick stile 1871 гипс
|885 руб/м2
|Moon stile 1891 гипс
|885 руб/м2
|Brick stile 1891 гипс
|885 руб/м2
|Moon stile 1872 бетон
|945 руб/м2
Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней
Кирпич дек. Brick stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68) арт. 1871, 1891 гипс, арт. 1872, 1892 бетон
Кирпич дек. Moon stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68) арт. 1871, 1891 гипс, арт. 1872, 1892 бетон
(0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)
Декор Вязь 250/69/9мм 1871, 1891, 1901 гипс, 1872, 1892 бетон
|Гипс
|765 руб/м2
|Бетон
|825 руб/м2
Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней
Кирпич дек. Moon stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68)
(0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)
Узорчатая фактура
|гипс
|885 руб/м2
|бетон
|945 руб/м2
Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней
Кирпич дек. Moon stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68)
(0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке) Узорчатая фактура, золотисто-жемчужные перламутровые переливы
|гипс
|885 руб/м2
|бетон
|945 руб/м2
Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней
Кирпич дек. Moon stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68)
(0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)
Узорчатая фактура, микс из четырех цветов: бел/сер/зел/кор поровну
|Moon stile 1281 гипс
|885 руб/м2
|Moon stile 1282 бетон
|945 руб/м2
Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней
Кирпич дек. Moon stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68)
(0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)
Узорчатая фактура
|Moon stile 3111 гипс
|885 руб/м2
|Moon stile 3112 бетон
|945 руб/м2
Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней
Кирпич дек. Moon stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68)
(0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)
Узорчатая фактура, золотисто-перламутровые переливы
|Moon stile 1071 гипс
|765 руб/м2
|Moon stile 1072 бетон
|825 руб/м2
|Бордюр Гирлянда 1071 гипс
|40 руб
|Бордюр Гирлянда 1072 бетон
|50 руб
Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней
Кирпич дек. Moon stile 250/69/9мм с расшивкой 10мм (0,68)
(0,68м2/34шт/7,8кг гипс/11,0кг бетон в коробке)
Узорчатая фактура
Бордюр Гирлянда 250/36/14мм
|Комплект форм со скидкой 10%
|10 000 руб
|Комплект форм со скидкой 15%
|15 000 руб
Комплект форм полиуретановых для изготовления декоративного камня из гипса и бетона. Состав комплекта определяет покупатель. При стоимости комплекта от 10 000 руб. предоставляется скидка 10%, от 15 000 руб, - скидка 15%
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