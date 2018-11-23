3D панели, каменная мозаика, плитка гексагон

|Соты 0931 гипс
|460 руб/м2
|Соты 0932 бетон
|510 руб/м2
|Соты 3251 гипс
|665 руб/м2
|Соты 3252 бетон
|725 руб/м2
Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней
Камень дек. Соты 120/140/8мм (0,47)
(0,47м2/36шт/5,2кг гипс/8,7кг бетон в коробке)
|Соты 0931 гипс
|460 руб/м2
|Соты 0932 бетон
|510 руб/м2
|Соты 3331 гипс
|665 руб/м2
|Соты 3332 бетон
|725 руб/м2
Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней
Камень дек. Соты 120/140/8мм (0,47)
(0,47м2/36шт/5,2кг гипс/8,7кг бетон в коробке)
|Шахматы 0911 гипс
|870 руб/м2
|Шахматы 0912 бетон
|990 руб/м2
Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней
Сланец дек. Шахматы 3Д каменная мозаика 385/105/20мм (0,61)
(0,61м2/15шт/11,4 кг гипс/16,2 кг бетон в 1й коробке)
|Шахматы 0931 гипс
|870 руб/м2
|Шахматы 0932 бетон
|990 руб/м2
Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней
Сланец дек. Шахматы 3Д мозаика 385/105/20мм (0,61)
(0,61м2/15шт/11,4 кг гипс/16,2 кг бетон в 1й коробке)
|Шахматы 1021 гипс
|870 руб/м2
|Шахматы 1022 бетон
|990 руб/м2
Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней
Сланец дек. Шахматы 3Д каменная мозаика 385/105/20мм (0,61)
(0,61м2/15шт/11,4 кг гипс/16,2 кг бетон в 1й коробке)
|Шахматы 1041 гипс
|870 руб/м2
|Шахматы 1042 бетон
|990 руб/м2
Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней
Сланец дек. Шахматы 3Д мозаика 385/105/20мм (0,61)
(0,61м2/15шт/11,4 кг гипс/16,2 кг бетон в 1й коробке)
|Шахматы 7011 гипс
|870 руб/м2
|Шахматы 7012 бетон
|990 руб/м2
Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней
Сланец дек. Шахматы 3Д мозаика 385/105/20мм (0,61)
(0,61м2/15шт/11,4 кг гипс/16,2 кг бетон в 1й коробке)
|Шахматы 7031 гипс
|990 руб/м2
|Шахматы 7032 бетон
|1 105 руб/м2
Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней
Сланец дек. Шахматы 3Д мозаика 385/105/20мм (0,61)
(0,61м2/15шт/11,4 кг гипс/16,2 кг бетон в 1й коробке)
|Шахматы 7041 гипс
|870 руб/м2
|Шахматы 7042 бетон
|990 руб/м2
Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней
Сланец дек. Шахматы 3Д мозаика 385/105/20мм (0,61)
(0,61м2/15шт/11,4 кг гипс/16,2 кг бетон в 1й коробке)
|Шахматы 7051 гипс
|990 руб/м2
|Шахматы 7052 бетон
|1 105 руб/м2
Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней
Сланец дек. Шахматы 3Д мозаика 385/105/20мм (0,61)
(0,61м2/15шт/11,4 кг гипс/16,2 кг бетон в 1й коробке)
|Шахматы 7061 гипс
|990 руб/м2
|Шахматы 7062 бетон
|1 105 руб/м2
Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней
Сланец дек. Шахматы 3Д мозаика 385/105/20мм (0,61)
(0,61м2/15шт/11,4 кг гипс/16,2 кг бетон в 1й коробке)
|Шахматы 7071 гипс
|990 руб/м2
|Шахматы 7072 бетон
|1 105 руб/м2
Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней
Сланец дек. Шахматы 3Д мозаика 385/105/20мм (0,61)
(0,61м2/15шт/11,4 кг гипс/16,2 кг бетон в 1й коробке)
Товар добавлен в корзину. Теперь можете перейти в корзину для оплаты, либо продолжить покупки.Перейти в корзину
В корзине пока ничего нет.
Чтобы добавить товар в корзину, перейдите в каталог, выберите подходящий товар и нажмите на кнопку "В корзину"