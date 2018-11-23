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3D панели, каменная мозаика, плитка гексагон

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  • 3Д Панель Шелк «под покраску» гипс (Волна)
    3Д Панель Шелк «под покраску» гипс (Волна)
    1 120 руб/м2
    Гипс 1 120 руб/м2

    Рекомендуется красить после укладки в любой цвет на Ваш вкус

    Панель 3D Шелк (1011) натур.- неокрашенный - 600/600/28мм гипс

  • Соты 3251 гипс , 3252 бетон, микс розовый, декоративная гипсовая плитка
    Соты 3251 гипс , 3252 бетон, микс розовый, декоративная гипсовая плитка
    от 665 руб/м2
    гипс арт.3251 665 руб/м2
    бетон арт.3252 725 руб/м2

    Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней

    Камень дек. Соты 120/140/8мм (0,47)

    (0,47м2/36шт/5,2кг гипс/8,7кг бетон в коробке)

  • Соты микс 0931+3251 гипс , 0932+3252 бетон, декоративная плитка
    Соты микс 0931+3251 гипс , 0932+3252 бетон, декоративная плитка
    от 460 руб/м2
    Соты 0931 гипс 460 руб/м2
    Соты 0932 бетон 510 руб/м2
    Соты 3251 гипс 665 руб/м2
    Соты 3252 бетон 725 руб/м2

    Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней

    Камень дек. Соты 120/140/8мм (0,47)

    (0,47м2/36шт/5,2кг гипс/8,7кг бетон в коробке)

  • Соты 3261 гипс, арт. 3262 бетон, микс серый, декоративная гипсовая плитка
    Соты 3261 гипс, арт. 3262 бетон, микс серый, декоративная гипсовая плитка
    от 665 руб/м2
    гипс арт.3261 665 руб/м2
    бетон арт.3262 725 руб/м2

    Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней

    Камень дек. Соты 120/140/8мм (0,47)

    (0,47м2/36шт/5,2кг гипс/8,7кг бетон в коробке)

  • Соты 3271 гипс, арт. 3272 бетон, микс коричневый, декоративная гипсовая плитка
    Соты 3271 гипс, арт. 3272 бетон, микс коричневый, декоративная гипсовая плитка
    от 665 руб/м2
    гипс арт.3271 665 руб/м2
    бетон арт.3272 725 руб/м2

    Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней

    Камень дек. Соты 120/140/8мм (0,47)

    (0,47м2/36шт/5,2кг гипс/8,7кг бетон в коробке)

  • Соты 3281 гипс, арт. 3282 бетон микс серо-желтый, декоративная гипсовая плитка
    Соты 3281 гипс, арт. 3282 бетон микс серо-желтый, декоративная гипсовая плитка
    от 665 руб/м2
    гипс арт.3281 665 руб/м2
    бетон арт.3282 725 руб/м2

    Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней

    Камень дек. Соты 120/140/8мм (0,47)

    (0,47м2/36шт/5,2кг гипс/8,7кг бетон в коробке)

  • Соты микс 0931+3331 гипс , 0932+3332 бетон, декоративная плитка
    Соты микс 0931+3331 гипс , 0932+3332 бетон, декоративная плитка
    от 460 руб/м2
    Соты 0931 гипс 460 руб/м2
    Соты 0932 бетон 510 руб/м2
    Соты 3331 гипс 665 руб/м2
    Соты 3332 бетон 725 руб/м2

    Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней

    Камень дек. Соты 120/140/8мм (0,47)

    (0,47м2/36шт/5,2кг гипс/8,7кг бетон в коробке)

  • Шахматы 3Д мозаика 0911 гипс, 0912 бетон, искусственный камень сланец
    Шахматы 3Д мозаика 0911 гипс, 0912 бетон, искусственный камень сланец
    от 870 руб/м2
    Шахматы 0911 гипс 870 руб/м2
    Шахматы 0912 бетон 990 руб/м2

    Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней

    Сланец дек. Шахматы 3Д каменная мозаика 385/105/20мм (0,61)

    (0,61м2/15шт/11,4 кг гипс/16,2 кг бетон в 1й коробке)

  • Шахматы 3Д мозаика 0931 гипс, 0932 бетон, белый, искусственный камень сланец
    Шахматы 3Д мозаика 0931 гипс, 0932 бетон, белый, искусственный камень сланец
    от 870 руб/м2
    Шахматы 0931 гипс 870 руб/м2
    Шахматы 0932 бетон 990 руб/м2

    Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней

    Сланец дек. Шахматы 3Д мозаика 385/105/20мм (0,61)

    (0,61м2/15шт/11,4 кг гипс/16,2 кг бетон в 1й коробке)

  • Шахматы 3Д мозаика 1021 гипс, 1022 бетон, искусственный камень сланец
    Шахматы 3Д мозаика 1021 гипс, 1022 бетон, искусственный камень сланец
    от 870 руб/м2
    Шахматы 1021 гипс 870 руб/м2
    Шахматы 1022 бетон 990 руб/м2

    Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней

    Сланец дек. Шахматы 3Д каменная мозаика 385/105/20мм (0,61)

    (0,61м2/15шт/11,4 кг гипс/16,2 кг бетон в 1й коробке)

  • Шахматы 3Д мозаика 1041 гипс, 1042 бетон, серый, искусственный камень
    Шахматы 3Д мозаика 1041 гипс, 1042 бетон, серый, искусственный камень
    от 870 руб/м2
    Шахматы 1041 гипс 870 руб/м2
    Шахматы 1042 бетон 990 руб/м2

    Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней

    Сланец дек. Шахматы 3Д мозаика 385/105/20мм (0,61)

    (0,61м2/15шт/11,4 кг гипс/16,2 кг бетон в 1й коробке)

  • Шахматы 3Д мозаика 7011 гипс, 7012 бетон, св.-серый, искусственный камень
    Шахматы 3Д мозаика 7011 гипс, 7012 бетон, св.-серый, искусственный камень
    от 870 руб/м2
    Шахматы 7011 гипс 870 руб/м2
    Шахматы 7012 бетон 990 руб/м2

    Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней

    Сланец дек. Шахматы 3Д мозаика 385/105/20мм (0,61)

    (0,61м2/15шт/11,4 кг гипс/16,2 кг бетон в 1й коробке)

  • Шахматы 3Д мозаика 7031 гипс, 7032 бетон, искусственный камень сланец
    Шахматы 3Д мозаика 7031 гипс, 7032 бетон, искусственный камень сланец
    от 990 руб/м2
    Шахматы 7031 гипс 990 руб/м2
    Шахматы 7032 бетон 1 105 руб/м2

    Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней

    Сланец дек. Шахматы 3Д мозаика 385/105/20мм (0,61)

    (0,61м2/15шт/11,4 кг гипс/16,2 кг бетон в 1й коробке)

  • Шахматы 3Д мозаика 7041 гипс, 7042 бетон, искусственный камень сланец
    Шахматы 3Д мозаика 7041 гипс, 7042 бетон, искусственный камень сланец
    от 870 руб/м2
    Шахматы 7041 гипс 870 руб/м2
    Шахматы 7042 бетон 990 руб/м2

    Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней

    Сланец дек. Шахматы 3Д мозаика 385/105/20мм (0,61)

    (0,61м2/15шт/11,4 кг гипс/16,2 кг бетон в 1й коробке)

  • Шахматы 3Д мозаика 7051 гипс, 7052 бетон, искусственный камень сланец
    Шахматы 3Д мозаика 7051 гипс, 7052 бетон, искусственный камень сланец
    от 990 руб/м2
    Шахматы 7051 гипс 990 руб/м2
    Шахматы 7052 бетон 1 105 руб/м2

    Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней

    Сланец дек. Шахматы 3Д мозаика 385/105/20мм (0,61)

    (0,61м2/15шт/11,4 кг гипс/16,2 кг бетон в 1й коробке)

  • Шахматы 3Д мозаика 7061 гипс, 7062 бетон, искусственный камень сланец
    Шахматы 3Д мозаика 7061 гипс, 7062 бетон, искусственный камень сланец
    от 990 руб/м2
    Шахматы 7061 гипс 990 руб/м2
    Шахматы 7062 бетон 1 105 руб/м2

    Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней

    Сланец дек. Шахматы 3Д мозаика 385/105/20мм (0,61)

    (0,61м2/15шт/11,4 кг гипс/16,2 кг бетон в 1й коробке)

  • Шахматы 3Д мозаика 7071 гипс, 7072 бетон, искусственный камень сланец
    Шахматы 3Д мозаика 7071 гипс, 7072 бетон, искусственный камень сланец
    от 990 руб/м2
    Шахматы 7071 гипс 990 руб/м2
    Шахматы 7072 бетон 1 105 руб/м2

    Гипс для внутренней отделки помещения , бетон для наружной и внутренней

    Сланец дек. Шахматы 3Д мозаика 385/105/20мм (0,61)

    (0,61м2/15шт/11,4 кг гипс/16,2 кг бетон в 1й коробке)

  • Россия, г. Пермь, Кировоградская, 38Б
  • 8952-657-04-73
  • 8992 207-67-67
  • kamastone@mail.ru

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